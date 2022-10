Fra i tanti personaggi della saga originale di Karate Kid tornati in Cobra Kai figura anche Elisabeth Shue, nel ruolo di Ali Mills, l’ex fidanzata del Johnny Lawrence di William Zabka che, nel corso del primo film, comincia ad allacciare sempre di più i rapporti con il Daniel LaRusso interpretato da Ralph Macchio.

Negli altri film del franchise, Ali Mills viene completamente accantonata e, per rivederla in scena, i fan del franchise hanno dovuto aspettare l’arrivo della serie TV di Cobra Kai che, lo ricordiamo, è disponibile in streaming esclusivo su Netflix. La fine della storia fra Daniel e Ali viene archiviata con mezza riga di dialogo in Karate Kid II.

Il protagonista di Karate Kid e Cobra Kai Ralph Macchio è attualmente impegnato nel tour stampa per la promozione del suo libro di memorie dal titolo Waxing On e, nel corso di un’intervista col Guardian, ha parlato proprio di come sia stato trattato il personaggio di Elisabeth Shue dicendosi pentito:

All’epoca non avevo mai analizzato la situazione dal punto di vista del personaggio di Ali o da quella di Elizabeth come attrice. Ora che sono più vecchio, è più facile riconoscere i passi falsi, che avrei dovuto fare diversamente alcune cose. Che ti devo dire. Al tempo probabilmente mi avrebbero detto “Macchio, vai fuori a fare pratica con i tuoi calci di karate”. Oggi la discussione sarebbe differente. Al tempo, le donne nei film erano quasi usa e getta. Ora riesco a capirlo. Al tempo? No. Un tipo caso di un giovane che non riesce ad apprezzare quello che gli accade. Ero travolto da tutto quello che stava accadendo nella mia vita.

