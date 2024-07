In seguito a commenti poco lusinghieri pubblicati in risposta a un suo recente post Instagram, Kate Beckinsale ha ribattuto per le rime ai leoni da tastiera che avevano da ridire sul suo aspetto fisico in alcune foto, commentando con frasi come: “Sembra che il tuo cu*o se la sia data a gambe”.

L’attrice ha risposto e spiegato, senza peli sulla lingua, quanto la sua perdita drastica di peso sia stata causata da un periodo di lutto e malattia, zittendo tutti i commenti a seguire:

Ho visto morire il mio patrigno in modo decisamente poco piacevole e mia madre ha un cancro al quarto stadio. Ho perso molto peso e molto velocemente a causa dello stress e del lutto, e sono stata ricoverata in ospedale per sei settimane visto che tutto questo dolore aveva contribuito a scavarmi un buco nell’esofago e vomitavo sangue. Faticavo a mangiare e, nonostante questo, ho appena finito di lavorare a un film molto delicato che aveva come tema la morte di mio padre. Quindi, non me ne può fregare di meno di cosa pensi del mio cu*o. Magari dovresti preoccuparti del tuo maledetto cu*o. Ti suggerisco di infilarci dentro qualcosa di molto largo, tipo un’ananas o un bel mattone.

L’attrice ha poi caricato sul suo account Instagram un video provocatorio con stivali di pelle, outfit rosa e retina per i capelli, in risposta a tutti quegli altri commenti che la ammonivano per creare contenuti “non adatti alla sua etá” commentando con:

“Un brindisi a tutti i co*lioni

Un brindisi agli st*onzi.

Un brindisi dedicato a tutti i pezzi di me*da”

Potete vedere il video qui di seguito:

