In un’intervista con Rolling Stone, Kate Hudson ha espresso il suo desiderio di interpretare la celebre cantante Stevie Nicks in un biopic, riflettendo sull’eventuale utilizzo del Metodo di recitazione. Ecco le sue parole:

Per me si tratta di una vita interessante e di essere in grado di raccontarla correttamente. Il massimo è Stevie [Nicks]. Ma la mia famiglia potrebbe disconoscermi se avessi la possibilità di interpretare Stevie. Perché mi direbbero: “Possiamo evitare il metodo?”. Probabilmente mi calerei troppo in quel personaggio. Penso che per tutte le ragazze che amano il rock, Stevie sia la numero uno. La sua intera esperienza di vita e la musica. I Fleetwood Mac [gruppo di cui ha fatto parte negli anni ’70], tutto il loro percorso da prima di Stevie a dopo Stevie? E la sua relazione con Lindsey [Buckingham]? È come una trilogia. C’è così tanto. Per me è la storia del rock& roll per eccellenza.

L’attrice, vista in Glass Onion – Knives Out, ha recentemente fatto il suo debutto in campo radiofonico con l’album Glorious. A proposito della sua passione per la musica, bisogna citare Quasi famosi, dove interpreta una groupie chiamata Penny Lane, e una celebre scena di Come farsi lasciare in 10 giorni, in cui canta You’re So Vain.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Kate Hudson nei panni di Stevie Nicks? Lasciate un commento!

FONTE: Rolling Stone

