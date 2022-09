Kate Winslet in ospedale dopo una caduta sul set, gli agenti confermano che sta bene

Kate Winslet è stata portata in ospedale dopo una caduta sul set del suo nuovo film in Croazia.

L’attrice stava girando una scena per il dramma storico Lee quando un incidente sul set ha messo in pausa la produzione e ha indotto la produzione a portarla in ospedale per un controllo.

Gli agenti hanno confermato che l’attrice sta bene e che questa settimana tornerà sul set.

“Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale in misura cautelare come richiesto dalla produzione” hanno confermato. “Sta bene e riprenderà a girare, come da programma, questa settimana“.

Nel film l’attrice premio Oscar interpreterà la fotografa Lee Miller in un film incentrato sulla sua vita e sul lavoro di corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda guerra mondiale.

Nel cast, accanto a lei, anche Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor.

Rivedremo Kate Winslet a dicembre al cinema in Avatar: La via dell’acqua.

Fonte: THR