In una recente intervista per Variety in onore della festa della donna,ha parlato della sua pausa di un anno dalla recitazione e della sua emozione per il ritorno sul set.

Ecco le parole dell’attrice:

Mi sono presa un anno di pausa per stare con la mia famiglia e per riprendermi da Omicidio a Easttown. Mi è servito ricaricare le batterie, ma amo il mio lavoro e sono pronta a ricominciare. Per un attore non c’è niente di meglio di ritrovarsi in una stanza con altri attori, non vedo l’ora.

Qui trovate la scheda dedicata alla serie. Ricordiamo che vedremo Kate Winslet in azione su Pandora in Avatar 2 diretto ancora una volta da James Cameron a fine anno.