Keanu Reeves aggiorna sullo sviluppo del film e della serie di BRZRKR

Il primo progetto a uscire sarà il film in live action, che verrà seguito poi dalla serie anime che espanderà ulteriormente il mondo del fumetto esplorando elementi diversi della storia.

In una recente intervista con Collider l’attore ha aggiornato sul progetto:

La mia ambizione o speranza è di non girare una versione cinematografica del fumetto, ma un film con dei punti in comune, come il protagonista e le sue regole, in modo tale da portarlo in altre direzioni.

Poi siamo in trattative con una serie di compagnie d’animazione per capire come procedere [con la serie].

[…]

Abbiamo ingaggiato uno sceneggiatore, Mattson Tomlin, che ha iniziato a lavorare al progetto. Ecco a che punto siamo.