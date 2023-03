Durante gli eventi stampa per John Wick, Keanu Reeves ha anche parlato, brevemente, di uno dei film che, negli anni novanta, hanno contribuito a trasformalo in una star, ovvero Speed, adrenalinico action del 1994 diretto da Jan de Bont in cui ha recitato di fianco a Sandra Bullock.

Quando Access Hollywood gli domanda se sarebbe disposto a tornare in un eventuale Speed 3 insieme alla sua collega risponde “Naturalmente” anche se evidenzia subito la condizione fondamentale:

Dovrebbe avere una grande storia e una sceneggiatura grandiosa.

Speed fu un vero e proprio successo a sorpresa per la fu 20Th Century Fox. Costato fra i 30 e i 40 milioni di dollari ne incassò poi 350 in tutto il mondo (cifre non aggiornate all’inflazione). Nel 1997, la sola Sandra Bullock tornò nel fallimentare sequel, Speed 2 – Senza limiti che ebbe un destino ben differente: 164 milioni di dollari d’incasso a fronte di un budget che, secondo le varie stime, oscillava fra i 110 e i 160 milioni di dollari.

Già a dicembre del 2021, mentre era impegnato con la promozione stampa del quarto Matrix, Keanu Reeves aveva spiegato, rispondendo alla domanda “Vedremo mai Sandra Bullock e Keanu Reeves in un nuovo Speed?”:

Non posso escluderlo, perché d’altronde sono qua per Matrix Resurrections e alla fine della Trilogia ero morto, per questo mai dire mai.

L’argomento della “reunion” fra i due era difatti tornato in auge anche grazie a una cover story che GQ aveva dedicato alla star di Matrix e John Wick, un pezzo corposo e articolato in cui erano presenti anche delle dichiarazioni di Sandra Bullock sulla sua lunga amicizia con il collega che, malgrado l’intesa, non si è mai trasformata in altro. L’attrice ha ammesso che lavorerebbe molto volentieri con Reeves a un altro film, nello specifico a una commedia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

