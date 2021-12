LEGGI ANCHE – Matrix Resurrections, la recensione

è da poco tornato nei panni di Neo innonostante il suo personaggio fosse morto al termine di Matrix Revolutions, ergo perché escludere a priori un ritorno al ruolo di Jack Traven in un ipotetico Speed 3?

A ironizzare sulla possibilità di avere nuovamente a che fare con l’agente della SWAT di Los Angeles è stata la stessa star a margine di un’intervista rilasciata a EXTRA sul Green Carpet della premiere mondiale del quarto Matrix. Quando l’inviato gli domanda “Vedremo mai Sandra Bullock e Keanu Reeves in un nuovo Speed?” l’attore ha risposto:

Non posso escluderlo, perché d’altronde sono qua per Matrix Resurrections e alla fine della Trilogia ero morto, per questo mai dire mai.

L’argomento della “reunion” fra Sandra Bullock e Keanu Reeves è tornato in auge anche grazie a una cover story che, qualche settimana fa, GQ ha dedicato all’attore, un pezzo corposo e articolato in cui erano presenti anche delle dichiarazioni di Sandra Bullock sulla sua lunga amicizia con il collega che, malgrado l’intesa, non si è mai trasformata in altro. L’attrice ha ammesso che lavorerebbe molto volentieri con Reeves a un altro film, nello specifico a una commedia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ricordiamo che nel secondo Speed, diretto come il primo da Jan de Bont, tornava in scena la sola Sandra Bullock. Il lungometraggio non ebbe la stessa fortuna del primo e venne distrutto dalla critica e ignorato dal pubblico. Se, da una parte, Speed aveva incassato globalmente 350 milioni di dollari a fronte di un budget compreso fra i 30 e i 40 milioni, il secondo ne incassò 164 a fronte di un budget enormemente più alto del precedente: le stime parlano di una cifra compresa fra i 130 e i 165 milioni di dollari

