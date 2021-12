Dicembre è cominciato da quasi una settimana e, nel mezzo dei film che vengono normalmente visti e rivisti in questo periodo, troviamo anche, film inglese del 2003 diretto da Richard Curtis e interpretato da un ricco parterre di star britanniche come Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e

Ed è stata proprio Keira Knightley che, durante un’intervista con Yahoo, ha raccontato un incontro, a metà strada fra il bizzarro e l’inquietante, con un fan di Love Actually. L’attrice racconta:

Poi, riflettendo sul fatto che col passare del tempo Love Actually è diventato un vero e proprio classico, Keira Knightley aggiunge:

Penso di averlo visto una volta solo [più avanti nell’intervista l’attrice spiega di non essere solita riguardare i film dove lavora, ndr.]. Sai, credo sia qualcosa di straordinario. È interessante perché quando è uscito non ottenne quello che tutti pensavano avrebbe ottenuto. Non andò affatto bene. Il fatto che col passare degli anni – è dapprima in America – abbia ottenuto questo straordinario seguito e questa sorta di seconda vita è incredibile. È fantastico, è diventato un classico di Natale. E per un lungometraggio che, quando è uscito, non è andato bene come tutti avevano ipotizzato penso che sia una roba meravigliosa.