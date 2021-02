ha trovato i protagonisti del suo prossimo film: si tratta dell’attrice e cantante, che ha appena firmato il contratto, e di, entrato in trattative finali per tornare a collaborare con il regista dopo Scappa – Get Out

I dettagli sul progetto non sono ancora noti, ma Peele si è occupato della sceneggiatura e sarà sia regista che produttore accanto a Ian Cooper della Monkeypaw Productions di Peele.

La pellicola ha già una data d’uscita fissata al 22 luglio 2022.

L’anno scorso abbiamo appreso che il regista si occuperà anche della produzione di La casa nera, pellicola di Wes Craven uscita nel 1991 interpretata da Brandon Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer and Ving Rhames. Si tratterà, in buona sostanza, del primo remake effettivo di una pellicola di Wes Craven, il leggendario regista scomparso il 30 agosto del 2015 visto che il nuovo film della saga di Scream sarà un vero e proprio sequel della celeberrima saga horror.

Sempre restando in “zona Jordan Peele” ricordiamo che il regista ha prodotto Candyman, atteso horror diretto da Nia DaCosta con protagonista Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) che doveva esordire nei cinema lo scorso ottobre.

Che ne dite di un nuovo film di Jordan Peele con Keke Palmer e Daniel Kaluuya?