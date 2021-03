ha trovato il suo prossimo progetto da regista. Secondo quanto riportato da Deadline infatti l’attore e regista inglese è stato ingaggiato dalla Paramount Pictures per dirigere un film biografico suiancora senza titolo.

Ben Elton, che ha già collaborato con Branagh nel 2018 per Casa Shakespeare, sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del progetto.

Barry Gibb, uno dei fondatori dell’amato gruppo musicale insieme ai fratelli Robin e Maurice, risulta molto coinvolto in questo nuovo progetto in cui figurerà anche come produttore esecutivo.

Gli ultimi lavori di Branagh come regista comprendono Casa Shakespeare, Assassinio sull’Orient Express, Cenerentola, Thor e il film di prossima uscita Assassinio sul Nilo.

Come descritto da Wikipedia: I Bee Gees sono stati un gruppo musicale mannese-australiano. La band era composta dai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb.

Vengono considerati fra i gruppi più noti, importanti e influenti della storia della musica pop e inseriti fra i cinque artisti di maggior successo della storia della musica con oltre 230 milioni di dischi venduti (includendo album prodotti e scritti per altri artisti) in ambito popolare ricordati soprattutto nel genere della disco music, e per aver composto le canzoni principali della colonna sonora La febbre del sabato sera. Famosi per i loro impasti vocali e, dalla seconda metà degli anni settanta, per la cantata in falsetto, i tre fratelli quasi sempre curavano la stesura delle loro canzoni assieme, oltre a scrivere anche per altri interpreti nel panorama musicale mondiale.

