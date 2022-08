Kevin Bacon ricorda Footloose: “È stato come un dono far parte di quel film”

Anche prescindendo dai riferimenti a Kevin Bacon e a Footloose fatti nel Marvel Cinematic Universe, il film citato e la relativa interpretazione della star, rientrano nel novero delle sue performance più amate e apprezzate di sempre da parte del pubblico di ieri e di oggi.

Durante la promozione stampa della sua ultima fatica, They/Them, Kevin Bacon è tornato a parlare dell’iconica pellicola del 1984 diretta da Herbert Ross spiegando che per lui aver avuto la possibilità di prendere parte a Footloose è stato come un vero e proprio dono.

Lo adoro e penso che sia grandioso. È come con tutte quelle cose per cui pensi “Oh cielo, ma andrà mai fuori moda?”, ma a un certo punto devi capire che non puoi fare altro che rassegnarti a lui. È stato come un dono far parte di quel film. Di sicuro io lo presi molto seriamente quando ci stavamo lavorando e mi piace che, ancora oggi, le persone mi vengono a dire che l’hanno fatto vedere ai loro figli.