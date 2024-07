Anche se, di recente, Kevin Bacon è tornato nel liceo dove era ambientato il film (ECCO TUTTI I DETTAGLI), l’attore ha ammesso che, a suo modo di vedere, Footloose non ha bisogno di un revival.

Chiacchierando con CinemaBlend per la promozione di Beverly Hills Cop 4, l’interprete di Ren McCormack ha detto:

Ren non tornerà. Voglio dire, hanno già fatto un altro Footloose. Non penso che molta gente l’abbia visto, ma hanno fatto un altro Footloose. Per quanto mi riguarda, non sono molto interessato a… Non lo so. Penso che questo Beverly Hills Cop abbia molto più senso.