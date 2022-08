Kevin Bacon è attualmente impegnato nella promozione stampa del thriller They/Them e nel corso di un’intervista concessa a Comic Book ha rivelato quello che, a suo modo di vedere, è il film più sottovalutato fra quelli che ha interpretato nel corso della sua carriera.

Secondo la star, si tratta di Echi mortali (Stir of Echoes), film horror del 1999 diretto da David Koepp. L’attore spiega:

Ho fatto davvero tanti film che sono stati sottovalutati che è davvero difficile scegliere il più sottovalutato. Non saprei, ma visto che stiamo parlando di un horror, ti dirò un film che secondo me è molto sottovalutato. Echi mortali. Purtroppo uscì nella scia de Il sesto senso e visto che anche in Echi mortali c’era un ragazzino che vedeva delle cose, venne un po’ accantonato perché tuti dicevano “Ma è come Il sesto senso“. Che è un film bellissimo, ci mancherebbe. Penso che Echi mortali sia un film notevole, quindi sceglierei questo.