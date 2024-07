Fra la promozione stampa di Beverly Hills Cop 4 e MaXXXine, sono giornate belle piene per Kevin Bacon che, in un’intervista con Vanity Fair, ha peraltro raccontato un aneddoto personale decisamente divertente.

La star ha svelato infatti di aver voluto provare a vivere una giornata da persona non famosa e, per farlo, si è rivolto a un esperto di make-up chiedendogli di preparargli tutto il necessario a uscire di casa “in incognito”.

Non mi sto lamentando della cosa sia chiaro, ma ho un volto abbastanza riconoscibile. Mettere il cappello e gli occhiali funziona solo fino a un certo punto. Quindi sono andato da un truccatore esperto in effetti speciali prostetici, mi ha fatto delle consulenze e gli ho chiesto di crearmi un travestimento con delle protesi facciali.

Stando alla descrizione fornita da Vanity Fair, Kevin Bacon ha “indossato” un naso e dei denti finti e degli occhiali e poi ha condotto il suo esperimento al centro commerciale all’aperto The Grove di Los Angeles:

Nessuno mi ha riconosciuto. Le persone mi spingevano un po’, non erano gentili. Nessuno ha detto “Ti amo Kevin!”. Ho dovuto fare la fila per, non so, comprare un dannato caffè o qualcosa del genere. Ho pensato “Fa schifo. Voglio tornare a essere famoso!”.