Nel 1995 arrivava nelle sale Apollo 13, la pellicola con Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton e Gary Sinise diretta da Ron Howard che ha raccontato il ben noto fallimento dell’omonima missione spaziale. La pellicola ottenne un notevole riscontro di pubblico e di critica incassando 355 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 52 (chiaramente si tratta di cifre non adattate all’inflazione).

In Apollo 13, Kevin Bacon interpretava John Leonard “Jack” Swigert Jr colui che, nella missione reale, pronunciava l’iconica frase Houston, abbiamo un problema (in originale recitava Ok Houston, abbiamo avuto un problema qui).

Momento che, nel lungometraggio di Ron Howard, è stato reso nel modo che potete vedere qua sotto:

In una recente intervista, Kevin Bacon ha potuto raccontare un aneddoto letteralmente vomitevole sulla lavorazione di Apollo 13. L’attore ha raccontato:

Mi hanno vomitato addosso. Uno dei cameraman mi ha vomitato addosso. La cosa interessante quando ti vomitano addosso in gravità zero è che il vomito galleggia per un po’. Sta lì che galleggia e non c’è niente che puoi fare a parte pensare “Eccolo che arriva”. Facevamo 40 voli parabolici la mattina, poi atterravamo, mangiavamo e ne facevamo altri 40 il pomeriggio. Poi un giorno ci propongono questa festa messicana con burritos, chili con carne e un sacco di cibo speziato. Ho proposto di calmarci un po’ con questa cosa dei pranzi, perché quel giorno ho temuto che avrei indossato un abito messicano.

