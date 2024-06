Kevin Costner ha decenni di esperienza in materia di regia e produzione cinematografica, tuttavia, nonostante abbia all’attivo svariate pellicole produttivamente ambiziose come Waterworld o L’uomo del giorno dopo (nonché lo stesso Balla coi lupi), non si era mai spinto così in là da concepire un racconto western per il cinema diviso in più capitoli come Horizon.

E quando in un’intervista Empire gli domanda se la sua esperienza in materia di serialità con Yellowstone gli sia stata in qualche modo d’aiuto per Horizon Kevin Costner spiega:

Niente ti aiuta in situazioni come questa. Ti alzi la mattina e sai che devi solo metterti al lavoro. Devi affrontare il tempo, i soldi sono limitati, devi gestire tutto questo. Devi affrontare cose che si muovono lentamente, come carri, cavalli, bestiame. Ti farà impazzire, amico.

Il Capitolo 1 di quello che è stato definito dallo studio un “evento cinematografico” arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il Capitolo 2 il 16 agosto 2024.

