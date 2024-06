Nel corso di un’intervista con People, Kevin Costner ha parlato di quando il Principe Williams gli chiese un incontro privato alcuni anni fa.

“Ero in Inghilterra e ricevetti un messaggio in cui mi dicevano che il principe voleva incontrarmi” ha raccontato. “All’inizio ero spiazzato, ma ovviamente accettai“.

L’attore ha ammesso di non avere che bei ricordi di quell’incontro.

Eravamo in questa stanza e c’eravamo solo noi. Si avvicinò a me, ci stringemmo la mano e la prima cosa che mi disse fu: “Sai, mia mamma aveva praticamente una cotta per te”.

Costner non ha voluto raccontare i dettagli della chiacchierata, ma ha sottolineato che il principe del Galles fu “molto dolce. Ho solo bellissimi ricordi di com’era e di cosa ci siamo detti“.

Anni prima l’attore e la Principessa Diana si erano messi in contatto per collaborare a un potenziale sequel di Guardia del corpo, il celebre film del 1992 con Whitney Houston. “Ci fu un momento in cui quel progetto cominciò delicatamente a decollare” ha commentato l’attore, che aveva incontrato Diana Spencer grazie a Sarah Ferguson, ex cognata della Principessa:

Fu Sarah a organizzare tutto. Avrebbe potuto sottolineare che anche lei era una principessa e spostare l’attenzione su di lei, ma non fece niente di tutto questo. Fu allora che io Diana iniziammo a parlare.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Kevin Costner su Guardia del corpo? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate