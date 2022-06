In occasione di un’intervista con Vital Thrills, Kevin Feige ha parlato di Thor: Love and Thunder, dal 6 luglio nei cinema italiani.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato del fatto che Thor sia il primo ad avere un quarto film tutto suo, e ha ringraziato di questo sia Chris Hemsworth che Taika Waititi:

C’erano dei momenti, se ripenso alle interviste sul set in New Mexico [nel primo Thor], in cui Chris mi faceva pensare: “Sta facendo il simpatico o…? Sì, sta facendo il simpatico, è esilarante“.

Ha poi aggiunto:

Ho visto una clip di [Age of] Ultron l’altro giorno in cui Chris cercava di sollevare Ruffalo dopo aver fatto a pezzi un po’ di persone ed era così spassoso! Ha un tempismo comico grandioso e Taika in effetti ci disse: “Che state facendo a tenerlo lì con un martello in mano e i fulmini? Usiamo tutte le doti di Chris”.