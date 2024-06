Il prossimo film di Kevin Smith, 4:30 Movie, arriverà al cinema con un divieto ai minori e non con un visto censura di PG-13 come desiderato dal regista.

A comunicarlo è stato Smith in persona durante il podcast di Michal Rosenbaum. “Il film è pronto, oggi ho avuto la risposta sul mio ricorso all’MPAA” ha spiegato. “Ci hanno dato un divieto ai minori a un film che volevo che fosse PG-13“.

Il regista e attore nel corso della sua carriera si è trovato più volte a fare ricorso sulle decisioni dell’MPAA.

“A volte vinci, a volte perdi, e molte volte ho vinto” ha aggiunto. “Ci sono arrivato vicino, ma non c’è niente che avrei potuto fare o dire per evitarlo, non penso“.

Ecco l’intervento integrale:

Come annunciato su Instagram, il 16° film di Kevin Smith, The 4:30 Movie, arriverà al cinema in estate grazie a Saban Films.

