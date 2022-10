Kevin Smith spiega perché non vorrebbe dirigere un film di Star Wars o Marvel: “Una perdita di tempo”

In una recente intervista con The Guardian, Kevin Smith ha spiega perché non vorrebbe dirigere un film di Star Wars o Marvel.

Il motivo principale è la difficoltà di rapportarsi ai fandom, un aspetto con cui il regista e attore ha già dovuto fare i conti dopo la sua serie animata Netflix Masters of the Universe: Revelation:

No, è un’impresa da stolti. Finirei per far incazzare qualcuno. I fandom sono rabbiosi e tribali. Quando ho lavorato a Masters of the Universe me ne ha dette tante perché a quanto pare avevo rovinato l’infanzia a qualcuno. Finire vicino a Star Wars o alla Marvel mi renderebbe incredibilmente riluttante.

