Fra qualche settimana avremo modo di vedere su Apple TV+ Cherry, il primo film diretto dai fratelli Russo nel post Avengers: Endgame in cui la parte del protagonista è stata affidata proprio a uno dei volti più noti dell’Universo Cinematografico della Marvel, Tom Holland.

Per il giovane attore inglese si tratta di una prova profondamente differente rispetto a quella dell’Amichevole Uomo Ragno di quartiere: Cherry è difatti basato sul libro semi-autobiografico scritto dal veterano della US Army Nico Walker in cui viene testimoniata la sua esperienza bellica in Iraq, il ritorno in patria e la successiva dipendenza dalla droga sviluppata come conseguenza del disturbo da stress post-traumatico (DPTS).

Kevin Smith, che ha già potuto vedere Cherry, ne ha parlato durante il suo FatMan Podcast dimostrando di aver apprezzato molto il film:

I fratelli Russo, sono dei grandi. Non è che si limitano al saper fare i film della Marvel, sono proprio dei filmmaker fo**utamente bravi che rappresentano anche una perfetta conferma al fatto che “Due teste sono meglio di una”. È un bellissimo film fatto da una quieta epica. Il ragazzo è straordinario […] è fo**utamente grande in questo film. Non è che si limita alla caroneria del suo Spider-Man, qua ci regala proprio una performance notevolissima. Ho amato questo film e non potevo credere a quello che vedevo più che altro perché non avevo la più pallida idea di come poteva essere. Di base è basato su un libro in cui si parla di dipendenza dagli oppiacei. Grazie al cielo non ho mai avuto a che fare con quella roba, ma conosco persone che, purtroppo, c’hanno avuto a che fare e il film va dannatamente vicino a quel genere di esperienza […] Quei ragazzi sono filmmaker bravissimi, non ho idea se possa contare per i premi di quest’anno o del prossimo, ma per me si meritano una nomination alla regia.

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

