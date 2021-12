Parlo con Matthew Vaughn tre volte a settimana, è uno dei miei più cari amici, ma non abbiamo progetti perché io sto lavorando con Netflix e lui ha un accordo con Apple, mentre Kick-Ass è Universal. Posso garantire che non ci sono piani, ma magari in futuro racconteremo un’ultima storia, che sarà quella finale. Mi piace l’idea di tornare un po’ di tempo dopo e trovare i personaggi in posti diversi, ci vedo del potenziale. Spero che nessuno legga queste parole e fraintenda che faremo un Kick-Ass 3, perché al momento non c’è neanche una minima possibilità.