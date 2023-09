Killers of the Flower Moon

In un’intervista con Entertainment Tonight, Martin Scorsese ha rivelato che alcuni suoi amici non avevano inizialmente riconosciuto Robert De Niro nel suo ultimo film, Killers of the Flower Moon (LEGGI LA RECENSIONE).

Nella pellicola, l’attore, alla sua decima collaborazione col cineasta, interpreta William Hale, leader politico realmente esistito che si è arricchito grazie ad anni di frodi e commercio sleale con gli abitanti della nazione Osage. Ecco l’aneddoto di Scorsese:

Per lui, affrontare un personaggio del genere… alcuni miei amici che hanno visto il film e che conoscono Bob da anni… mi hanno detto, dopo aver visto il film, che per la prima mezz’ora / 40 minuti non avevano capito che si trattava di Bob. E loro lo conoscono! È esilarante. Ho detto: “State scherzando“. No! Pensavano che fosse qualcun altro.

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way. Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution. Nel cast anche Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Martin Scorsese su Robert De Niro in Killers of the Flower Moon? Lasciate un commento!

FONTE: Entertainment Tonight

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate