Kim Kardashian vuole recitare in un film Marvel

In attesa della seconda stagione di The Kardashians, Kim Kardashian ha parlato con Interview Magazine dei suoi sogni nel cassetto.

Sulla possibilità di tornare a recitare ha infatti menzionato anche la Marvel:

Tornare a recitare? Se trovassi qualcosa di bello, sì. Magari un film Marvel, sarebbe uno spasso. Non sto cercando nulla attivamente, ma a volte le cose diventano destino.

Qualche giorno fa Disney+ ha condiviso online il trailer della stagione 2 di The Kardashians, la serie originale che debutterà il 22 settembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming, con nuovi episodi in arrivo ogni giovedì. Potete guardarlo qui.