Kind of Kindness, nuovo film di Yorgos Lanthimos ora nelle sale, presenta tre storie tra di loro distinte, ma con un comune denominatore: il misterioso personaggio chiamato R.M.F. (Yorgos Stefanakos). In un’intervista con Variety, il regista ha motivato questa scelta:

Ci è sembrato un modo sottile per collegare le tre storie, oltre al fatto che gli stessi attori interpretano un personaggio diverso in ogni storia. Non volevamo che ricomparisse un personaggio principale, ma un personaggio che avesse una breve permanenza nel film. Ma allo stesso tempo, la sua presenza era fondamentale.

Lanthimos sottolinea poi che R.M.F. non rappresenta nulla in particolare: “Si può applicare qualsiasi tipo di spiegazione che si vuole o i propri pensieri“.

Kind of Kindness è uscito lo scorso 6 giugno nelle sale italiane. Nel cast Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Mamadou Athie e Joe Alwyn. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

