Kind of Kindness, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos, uscito il 6 giugno, vede come protagonisti Emma Stone, Willem Dafoe, Hong Chau e Jesse Plemons.

Proprio quest’ultimo ha raccontato di essersi sentito male quando ha letto la sceneggiatura e pensa che molte persone nel vederlo possano provare lo stesso:

Continua, descrivendo cos’è per lui il film:

È anche un tipo di film che, secondo me, non si vede spesso al giorno d’oggi, molto strano, surreale, astratto e onirico, ma non è, a mio parere, strano solo per il gusto di esserlo. Yorgos ha questo modo di prendere temi davvero universali e semplici e di ribaltarli, esplorandoli in modi davvero strani ma molto umani. Quindi ho trovato la lettura della sceneggiatura davvero carica di emozioni, ma non riuscivo esattamente a spiegare perché o cosa mi fosse appena successo leggendola.