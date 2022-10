Kingdom of the Planet of the Apes: Eka Darville (Jessica Jones) e Kevin Durand entrano nel cast

Inizia ad arricchirsi il cast del prossimo film della saga del Pianeta delle scimmie che sarà intitolato Kingdom of the Planet of the Apes e che entrerà ufficialmente in produzione il mese prossimo.

Accanto a Freya Allen ci saranno infatti, come riporta Deadline, Kevin Durand, scelto a quanto pare per interpretare una scimmia antagonista tramite la performance capture. Accanto a lui, come annuncia THR, anche Eka Darville, attore di Jessica Jones, che affiancherà così Owen Teague e Peter Macon.

Diretto da Wes Ball (il regista di Maze Runner), questo lungometraggio apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie. Qui trovate ulteriori dettagli.

