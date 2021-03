Kitbag: Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte nel film di Ridley Scott!

interpreterà Giuseppina Bonaparte in, il nuovo film di Ridley Scott sugli ultimi anni di Napoleone Bonaparte che verrà prodotto da Apple Studios.

Secondo quanto riporta Deadline, la star di Killing Eve vincitrice dell’Emmy affiancherà Joaquin Phoenix, che interpreterà Napoleone. L’attrice ha già lavorato recentemente con Scott in The Last Duel, in uscita il 15 ottobre, ed è proprio sul set di questo film che il regista ha scoperto davvero il suo talento, tanto da affidarle ora un ruolo così centrale.

Le riprese di Kitbag inizieranno nel 2022. Alla sceneggiatura vi sarà David Scarpa (Tutti i soldi del mondo).

Il film era inizialmente in sviluppo presso 20th Century Studios, che però lo ha messo in turnaround a fine 2020 permettendo ad Apple (con cui la casa di produzione Scott Free ha un accordo di prelazione per le serie tv) di acquistare i diritti globali.Scott desiderava fare un film su Napoleone da anni, ma ha voluto aspettare di trovare l'attore giusto, ovvero Joaquin Phoenix. Il titolo del film deriva da una frase di Napoleone: " Ogni soldato francese porta nella sua giberna (kitbag) il bastone di maresciallo di Francia ". La storia offrirà uno sguardo molto personale alle origini di Napoleone e alla sua ascesa a imperatore, il tutto raccontato attraverso la lente del suo rapporto con la moglie e unico vero amore Giuseppina. L'obiettivo è anche quello di mostrare le note battaglie, l'ambizione del leader e la sua straordinaria mente strategica.

