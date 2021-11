In una lunga intervista di qualche giorno fa su Deadline , realizzata in occasione della presentazione di House of Gucci , Ridley Scott è entrato nel dettaglio di, il prossimo film che dirigerà con protagonistanei panni die Jodie Comer in quelli di Giuseppina.

Il regista ha innanzitutto spiegato perché ha scelto questi due attori:

Beh penso che sia necessario trovare un talento. Quando ho scelto Joaquin per il Gladiatore tutti si sono chiesti perché l’ho fatto. L’ho scelto perché aveva un curriculum così speciale e personale. Inoltre trovavo che fosse un uomo molto fragile a un certo punto della sua vita, e volevo utilizzare questa sua fragilità nel momento in cui nel film suo padre, Richard Harris, gli avrebbe detto che non gli avrebbe dato l’incarico. Elegante abbastanza da contenere la sua furia e rispondere: quale uomo più anziano e saggio di me potrebbe ricoprire questo incarico? Quindi è quasi Shakespeariano, penso che Joaquin possa fare davvero di tutto. In Joker ci sono dei momenti in cui fa cose completamente inedite. Ci sono delle reazioni, in Joker, pazzesche. È impossibile pensare che non sia malvagio. Sono reazioni che provengono da un animo danneggiato. Ed è esattamente ciò che sto cercando: quale sarà la versione di Napoleone interpretata da Joaquin? Sarà lui a ritrarre se stesso, e io cercherò di controllare il più possibile, è ciò che faccio. Mi assicuro di trovare i migliori attori. Se il casting è perfetto, metà del mio lavoro è fatta. Per quanto riguarda Jodie Comer: sono diventato sua fan perché continuavo a vedere Killing Eve, una serie che penso sia fantastica. Le interazioni tra lei e la sua nemesi, Sandra Oh, sono così comiche e meravigliose. Poi ho visto il suo lavoro sull’elemento Russo del personaggio, è un genio. Penso possa fare qualsiasi cosa.

Scott ha poi parlato del film di Napoleone che voleva dirigere Stanley Kubrick e che non è mai riuscito a fare:

Era dalla nascita alla morte, l’intera storia di Napoleone Bonaparte. Penso che Stanley avrebbe girato semplicemente tutto, dalla nascita alla morte, e poi avrebbe riorganizzato tutto quanto una volta su pellicola. Penso comunque che la sceneggiatura fosse troppo semplice. Non c’era una dimensione, nella storia. Nella mia storia ho messo molto sviluppo. […] Rischierebbe di essere noiosissimo. Avete mai visto Waterloo? Santo cielo. È un’unica battaglia. Mi spiace Sergei Bondarchuk, ma bisogna fare molta attenzione, nei film di guerra bisogna far capire esattamente ciò che succede. Altrimenti diventa tutto molto noioso, nonostante la maestosità delle riprese e la quantità di comparse. Napoleone ha combattuto circa 61 battaglie. Bondarchuk ha cercato di farne una. Non si può raccontare Napoleone in una sola battaglia: dopo Waterloo è stato sei anni in prigione a Sant’Elena.

Il regista infine ha spiegato quale sua la versione di Napoleone:

La mia idea è diversa. I migliori film sono quasi sempre guidati dai personaggi. E nel mio caso, ho pensato: perché Napoleone aveva così bisogno di questa donna? Perché questo legame? Non può essere il sesso, perché il sesso finisce, giusto? Sarebbe troppo semplice. Quando mise gli occhi su di lei era già una cortigiana, una donna altolocata in cerca dell’uomo giusto che avesse abbastanza soldi per conquistarla. Ma era anche molto vulnerabile, ed è questa la chiave di tutto. Lei aveva ormai più di trent’anni, sapeva che la bellezza non sarebbe durata per sempre e che doveva trovare qualcuno che le desse un qualche senso di stabilità nella vita. Napoleone è molto interessante perché, non voglio usare una parola che sembri troppo semplicistica, ma era leggermente disfunzionale, non aveva propriamente delle qualità sociali… ed era uno che non ci pensava due volte: agiva. In realtà mi ricorda me stesso. È esattamente quello che faccio io: agisco senza pensare a ciò che accadrà. È un Napoleone molto interessante quello che stiamo costruendo, vedrò Joaquin tra un’ora e parleremo dell’utilizzare un accento, ma la cosa fondamentale è avere il ritmo giusto. In Gucci abbiamo cercato un ritmo italiano.

Il napoleonico Kitbag verrà prodotto da Apple Studios e uscirà al cinema e su Apple TV+.