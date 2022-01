LEGGI ANCHE – La Sony distribuirà due film Marvel ancora senza titolo nel 2023

L’uscita di, il cinecomic della Sony Pictures basato sul personaggio della Marvel, è attualmente fissata per il 13 gennaio del 2023. È da un po’ che non abbiamo aggiornamenti in materia, ma ora, grazie al solitamente ben informato Murphy’s Multiverse arriva un’indiscrezione sul quando potrebbero partire le riprese.

Il sito scrive che la produzione della pellicola potrebbe partire molto presto, il prossimo mese a essere esatti. La lavorazione si dovrebbe tenere in Inghilterra e, tenendo per buona la data d’uscita nota ad oggi, sarebbe appunto fondamentale far cominciare le riprese in tempi brevi, in maniera tale da concedere l’eventuale spazio di manovra alla post-produzioni e alle eventuali riprese aggiuntive.

Stando alle informazioni già note, Kraven il Cacciatore sarà diretto da J.C. Chandor (Triple Frontier, Margin Call e A Most Violent Year) e prodotto da Matt Tolmach. Il lungometraggio sarà basato su una sceneggiatura di Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk.

A vestire i panni del protagonista sarà Aaron Taylor-Johnson, al suo terzo ruolo cinefumettistico dopo quello in Kick-Ass 1 e 2 e dopo essere stato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron dei Marvel Studios.

