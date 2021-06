LEGGI ANCHE – Kristen Wiig e Annie Mumolo scriveranno il live action Disney sulle sorellastre di Cenerentola

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrata a far parte del cast di, adattamento cinematografico dell’opera letteraria scritta da Chandler Baker che verrà pubblicata nelle librerie americane il 3 agosto.

La stessa Chandler Baker si occuperà della sceneggiatura del film.

The Husbands segui la storia di una madre oberata di lavoro che, mentre cerca casa in un bel quartiere di periferia, incontra un gruppo di donne potenti con mariti invidiabili. Quando accetta di affrontare un caso legale che coinvolge la morte prematura del marito di una residente, la donna rischia di esporre non solo i segreti al centro del suo matrimonio, ma anche il vero segreto per avere tutto, un segreto per cui vale la pena di uccidere.

La Baker figurerà anche come produttrice esecutiva del film.

Di recente abbiamo visto Kristen Wiig in progetti come Wonder Woman 1994, che fine ha fatto Bernadette, Madre!, Masterminds – I geni della truffa, Downsizing – vivere alla grande, Ghostbusters, Sausage Party – vita segreta di una salsiccia, Zoolander 2, ho Sopravissuto – The Martian e in Bastardi insensibili. Prossimamente la vedremo in un bambino chiamato Natale e in Toni Erdmann.

