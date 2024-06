Kyra Sedgwick, attrice vincitrice di un Emmy per la serie The Closer, ha anche lavorato più volte dietro la macchina da presa, esordendo nel 2007 con il film TV Story of a Girl, che vede tra i protagonisti il marito Kevin Bacon. Al momento, è al lavoro su un film horror di cui sarebbe protagonista con quest’ultimo e la loro figlia adulta, Sosie. La coppia vorrebbe co-dirigere la pellicola, ma sta riscontrando alcuni ostacoli.

“È molto difficile ottenere un doppio credito di regia“, ha spiegato a Variety. “Se prometti alla DGA che dirigerai solo insieme per il resto della tua vita, allora sono più propensi a concedertelo. Ma altrimenti non lo faranno“. Col marito ha così raggiunto un accordo: chi fa il lavoro di preparazione si prende il merito. “Troveremo una soluzione. Ma io sono molto strategica. Mi chiedo se più persone lo vedranno se è un film di Kevin Bacon piuttosto che un film di Kyra Sedgwick“.

L’attrice poi sottolinea come sia difficile proporre alle major i suoi film, che narrano di storie famigliari, anche alla luce dei pregiudizi di gender ancora in voga a Hollywood:

Stiamo andando indietro. Le persone si sentono più a loro agio con un regista uomo, per quanto riguarda gli studios, che con un regista donna. E non so perché. Penso anche che alle donne non sia permesso fallire. Gli uomini falliscono continuamente…

Pensando alla sua carriera come attrice, Sedgwick dichiara di “non essere mai stata una star“: anche se The Closer è stata la serie via cavo più vista quando è andata in onda, questo non le ha permesso di ottenere altri ruoli di primo piano:

Ho cercato di ottenere dei lavori durante la pausa [dalla lavorazione della serie]. E ne ho trovati alcuni che sono andati bene. Ma non sono mai riuscita a trasformare il successo di The Closer in altri grandi film o serie televisive. Mi sarebbe piaciuto molto partecipare a Succession.

L’attrice comunque si sente aiutata dall’avere come partner Kevin Bacon, con cui spesso ha lavorato insieme, anche per divertenti contenuti social. Si ricorda solo un momento di invidia verso il coniuge e collega:

Era andata a trovarlo sul set di Beauty Shop durante un raro periodo di inattività. Era tutto l’anno che non lavorato. E l’ho visto seduto lì con delle ridicole extension per capelli, e si stava divertendo come un matto. E aveva una roulotte così grande. Ricordo di aver detto: “Sono invidiosa“. È stata la prima e ultima volta.

