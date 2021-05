Le sale della catena Arcadia Cinema, di cui BadTaste è media partner, riapriranno ufficialmente giovedì prossimo

La comunicazione è arrivata con un post su Facebook, come potete leggere qui di seguito:

Da GIOVEDI 20 MAGGIO torniamo a vivere insieme la Magia del Cinema sul Grande Schermo in ARCADIA MELZO (Mi). VIVA IL CINEMA al CINEMA

Ci siete mancati. Non vediamo l’ora di riaccogliervi! Seguiranno le riaperture dei Cinema di Bellinzago Lombardo (MI) ed Erbusco (Bs). Continuate a seguirci per tutte le informazioni, biglietti in vendita a breve. GRAZIE di cuore per la vostra Passione, la vostra Fedeltà, il vostro Affetto. Tutto il Team ARCADIA.

La programmazione dei film in programma non è stata ancora diffusa e verrà comunicata nei prossimi giorni. Nessuna notizia per il momento sulle sedi di Bellinzago Lombardo ed Erbusco, che apriranno prossimamente.

Intanto vi ricordiamo che il 20 maggio arriveranno al cinema The Father – Nulla è come sembra (in versione originale), Un altro giro di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Il cattivo poeta di Gianluca Iodice con Sergio Castellitto, il film d’animazione 100% lupo, Il buco in testa di Antonio Capuano e Morrison di Federico Zampaglione.

Tra i titoli in arrivo la settimana successiva, invece, citiamo Freaky e Crudelia.

