La casa: Bruce Campbell rivela l’unica condizione per cui tornerebbe nei panni di Ash Williams

Bruce Campbell è diventato famoso grazie al ruolo di Ash Williams, che ha interpretato nel primo La casa uscito nel 1981, nei suoi due sequel, tutti diretti da Sam Raimi, e nella recente serie di Starz.

In un’intervista con Fangoria, l’attore ha rivelato che c’è un unica condizione per cui tornerebbe a vestire i panni del personaggio. Ecco le sue parole:

Lo dirò chiaramente! Questi ragazzi non mi spaventano! Ho lavorato a Xena, quindi niente mi spaventa. Se Sam dice: “Io, Sam Raimi, dirigerò un altro film de La casa“, allora io, Bruce Campbell, prenderò in considerazione la possibilità di partecipare. Non voglio essere Ash, assistito da altre persone. Sam è il regista più cattivo con cui abbia mai lavorato e Ash ha bisogno di un po’ di questo per brillare. E credo che Sam sia l’unico regista che non prenderei a pugni in faccia per fare un film de La casa! Sto solo dicendo che ho lanciato il guanto di sfida a Rob [Talpert, produttore] e Sam: non sono il codardo che loro pensano che io sia; voglio solo le giuste circostanze. Perché Sam, anche se ha fatto film per gli studios, è ancora un buon regista! Quindi, voglio Sam! Lo farò per Sam.