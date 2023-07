Intervistate da Comic Book, Jamie Lee Curtis e Tiffany Haddish hanno parlato dei loro progetti futuri. Vedremo entrambe le attrici nel nuovo film Disney La casa dei fantasmi rispettivamente nei ruoli di di Madame Leota e Harriet.

Riflettendo a proposito di ciò che vorrebbe fare prossimamente, Lee Curtis ha detto:

Beh, penso di fare 65 anni quest’anno. Credo che Quel pazzo venerdì sarebbe una piccola rivisitazione carina. Ho anche altre cose che sto provando a fare. Devo iniziare a rallentare i ritmi.

Interviene Haddish:

Stiamo lavorando per farle avere un EGOT. Quindi dobbiamo andare sul palco.

EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) indica coloro che hanno vinto i principali premi dell’intrattenimento statunitense. Jamie Lee Curtis ha al suo attivo un Oscar vinto per Everything Everywhere All At Once e probabilmente verrà candidata per il suo ruolo in The Bear agli Emmy. Proprio nel 2023 a raggiungere l’ambito traguardo è stata Viola Davis, vincendo un Grammy.

Aggiunge Jamie Lee Curtis:

Faremo uno spettacolo, penso. Proveremo a fare La strana coppia a Broadway.

Non si sa però se le due attrici stessero scherzando o meno.

Nel frattempo potete vederle entrambe in La casa dei fantasmi in uscita il 23 agosto.

FONTE: Comic Book

