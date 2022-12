La casa – Il risveglio del male, Bruce Campbell mostra la “famiglia” in una foto dal film

Bruce Campbell ha mostrato su Twitter una nuova immagine di La casa – Il risveglio del male (Evil Dead Rise), che arriverà nelle sale italiane il 20 aprile.

Potete ammirarla qui di seguito:

Ricordiamo che Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground ed è prodotto da Sam Raimi.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!