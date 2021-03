LEGGI ANCHE – La casa: ecco il divertente trailer onesto dei film del franchise

Lo scorso annoaveva rivelato che era in lavorazione un nuovo film della saga di, intitolato, che sarà diretto da

E proprio di recente lo stesso Campbell, intervistato da Knox News, ha confermato che le riprese del progetto dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno in Nuova Zelanda:

Il piano è quello di girare il nuovo film di Evil Dead in Nuova Zelanda entro la fine dell’anno. È ambientato in un contesto urbano moderno. È fuori pericolo.

Qua sotto trovate le sinossi dei tre capitolo del noto franchise:

La casa:

Cinque ragazzi si recano a passare un tranquillo week end in una capanna di montagna, dopo aver trovato il libro dei morti in una botola e un registratore con delle formule per resuscitare i defunti, inizieranno ad essere posseduti da demoni malefici e si uccideranno tra loro.

La Casa 2:

Quando la fidanzata linda muore per colpa di un’entità demoniaca, Ash Williams imbraccia fucile e motosega per combattere le forze del male. Sangue a fiumi e arti mozzati in quantità, in questo indimenticabile classico del cinema horror.

L’armata delle tenebre:

Ash è un impiegato di un grande magazzino, che a causa della scoperta del Libro dei Morti si trova catapultato in un altro tempo e luogo, lontano dalla sua realtà. Qui farà la conoscenza di un lord che è costretto a combattere oscure forze del male, che solo il recupero del libro dei morti e l’enunciazione di una frase occulta potrà ricacciare nell’antro infernale. Ma la pronuncia di Ash non è delle più corrette e scatenerà involontariamente l’esercito dei morti, al quale dovrà opporsi con l’aiuto dei lord in guerra tra loro e momentaneamente alleati.

