La città degli zombie: Dan Aykroyd e Chevy Chase nel film tratto dall’opera di R.L. Stine

Dan Aykroyd e Chevy Chase saranno i protagonisti di Zombie Town, adattamento cinematografico di La città degli zombie, opera di R.L. Stine.

Il film indipendente, ora in fase di riprese in Ontario, è diretto dall’animatore canadese Peter Lepeniotis e ha nel cast anche Henry Czerny, Marlon Kazadi, Madi Monroe, Scott Thompson e Bruce McCulloch.

Il film arriverà al cinema negli Stati Uniti prima di approdare su Hulu.

Questa la sinossi dell’opera La città degli zombie e altre storie da brivido edita da Mondadori:

Cosa fare se gli alieni si impossessano dei propri genitori? E come non farsi divorare da una schiera di zombie che hanno invaso la città? E ancora, bambole mutanti che prendono vita, invasioni di lucertole extraterrestri… non c’è pericolo che i protagonisti di queste storie da paura non siano pronti ad affrontare con il fiato sospeso.