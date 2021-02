(Sen To Chihiro No Kamikakushi), il classico film d’animazione diretto da Hayao Miyazaki e arrivato al cinema nel 2001, approderà a teatro a Tokyo nel 2022.

Si tratta del primo spettacolo teatrale dell’opera che sarà scritto e diretto dal premio Tony e Olivier nonché regista onorario della della Royal Shakespeare Company, John Caird (Les Misérables, Nicholas Nickleby, Daddy Long Legs).

Il colosso giapponese Toho produrrà il progetto.

Chihiro sarà interpretata da due attrici, Kanna Hashimoto (qui al suo debutto a teatro) e da Mone Kamishiraishi, nota per aver doppiato due celebri film, Your Name e Weathering with You – La ragazza del tempo.

La città incantata debutterà all’Imperial Theatre della Toho a febbraio 2022 e resterà lì fino a marzo, poi la produzione inizierà a girare per il Giappone tra la primavera e l’estate.

Al momento non è chiaro se lo spettacolo poi sarà proposto in altri paesi.

Ecco la sinossi del film:

Chihiro, una bambina di 10 anni, cambia casa con la famiglia. Dopo aver attraversato un tunnel si trova in un mondo inaccessibile normalmente agli umani. E’ abitato da dei minori e da strani esseri. La bambina può rimanere solo se ubbidirà alla strega Yubaba e rinuncerà al proprio nome. Nel frattempo i suoi genitori sono stati trasformati in maiali e lei dovrà darsi da fare per salvarli….

