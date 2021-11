LEGGI ANCHE – La città incantata: ecco la nuova linea di abbigliamento e accessori ispirata al film di Hayao Miyazaki

è probabilmente uno dei titoli dello Studio Ghibli firmati dal Maestropiù apprezzati e amati dal pubblico. Arrivato nelle sale nel 2001, il lungometraggio animato si portò a casa anche l’Oscar come Miglior Film Animato.

L’opera verrà a breve rimessa in scena su un palco in live-action, e Mari Natsuki, doppiatrice originale di Yubaba, ha offerto qualche curiosità riguardo al suo approccio al personaggio e alle dritte dello stesso Miyazaki:

Quando ho lavorato al film originale come doppiatrice pensai che il mio ruolo fosse quello di un cattivo, ed agii i conseguenza. Ma il regista [Hayao] Miyazaki mi disse “Yubaba si sta sforzando in ogni maniera possibile per proteggere il suo stabilimento termale. Non è un cattivo”. Fu molto emozionante. Non avrei mai pensato che poi avrei interpretato lo stesso ruolo su un palco due decenni dopo.

Ricordiamo che il maestro Hayao Miyazaki sta attualmente lavorando al suo ultimo film animato intitolato How Do You Live?.

Il lungometraggio d’animazione How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

LEGGI ANCHE – La città incantata: il classico animato di Hayao Miyazaki arriva a teatro a Tokyo

Qua sotto potete leggere la sinossi del film animato:

Chihiro, una bambina di 10 anni, cambia casa con la famiglia. Dopo aver attraversato un tunnel si trova in un mondo inaccessibile normalmente agli umani. E’ abitato da dei minori e da strani esseri. La bambina può rimanere solo se ubbidirà alla strega Yubaba e rinuncerà al proprio nome. Nel frattempo i suoi genitori sono stati trasformati in maiali e lei dovrà darsi da fare per salvarli….

Il film è approdato nelle sale occidentali nel 2001.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com