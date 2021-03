È abbastanza incomprensibile la decisione di Variety di proporre come esclusiva una notizia nota da mesi e mesi, ovvero chedirigerà un film intitolato La confessione basato sul rapimento di. Per questo ci limitiamo a segnalare l’unico dato aggiuntivo effettivamente rilevante sottolineato dal magazine, ovvero che sarà prodotto da RAI Cinema, la IBC di Beppe Caschetto e la Kavac Film di Simone Gattoni.

Insieme alle dichiarazioni di Paolo Del Brocco, Presidente di RAI Cinema che al magazine dice:

Del progetto relativo a La confessione, aveva parlato lo stesso Marco Bellocchio la scorsa estate:

Ho letto anni fa un articolo su Edgardo, questo ragazzino ebreo portato via alla famiglia e che poi divenne cristiano e prete, ho comprato anche il libro di Messori che difende il Papa, ho pensato che la storia meritasse un film. Poi ho saputo che Spielberg aveva già questo progetto, era venuto in Italia per i sopralluoghi visitando la scuola dei catecumeni a Bologna, certo la sua sarebbe stata una versione inglesizzata della storia. L’anno scorso, ero negli Stati Uniti con Pierfrancesco Favino e ho scoperto che Spielberg aveva rinunciato al progetto non trovando l’attore ragazzino.