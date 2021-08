Secondo quanto riportato da Bloomberg.com la Metro-Goldwyn-Mayer e la Annapurna Pictures avrebbero optato per una release ibrida sia nelle sale che a noleggio digitale per quanto riguarda, nuovo film d’animazione in uscita, appunto, nelle sale americane il 1° ottobre.

Ricordiamo che il progetto arriverà invece nelle sale italiane ad Halloween.

Tempo fa la Mgm ha anche annunciato che Bill Hader e Javon “Wanna” Walton si sono aggiunti al già ricco cast vocale della pellicola composto da Oscar Isaac (Gomez), Charlize Theron (Morticia), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna), Elsie Fisher (Margaux) e Allison Janney (Margaux Needler).

A dirigere La Famiglia Addams 2 vi saranno Conrad Vernon e Greg Tiernan, quest’ultimo ha spiegato che “il successo del film uscito l’anno scorso ha dimostrato la popolarità della Famiglia Addams e la sua capacità di trascendere la cultura popolare. Questo secondo film sarà divertente quanto il primo. Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Bill Hader e Javon Walton, e di riaccogliere il cast originale per questo eccitante nuovo capitolo del viaggio degli Addams”.

Questa la sinossi:

La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2.

In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia.

Il loro viaggio attraverso l’America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?