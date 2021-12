In un’interessante intervista a Collider Guillermo del Toro ha avuto modo di parlare del suo ultimo lavoro in arrivo nelle nostre sale a gennaio, ovvero

Il regista ha parlato nello specifico di una versione in bianco e nero del suo film che probabilmente sarà disponibile per la versione home video prossimamente:

Quando il film sarà disponibile sul mercato home video una delle cose che posso consigliare al pubblico, se potranno, sarà quella di vedere il film in bianco e nero. Perché abbiamo utilizzato un’illuminazione incrociata molto tradizionale, quindi è illuminato come un film in bianco e nero. Ha una regia artistica con molti rossi, verdi e oro, tutti danno i toni medi del grigio. Quindi era quasi come un film in bianco e nero ma a colori. Come una serigrafia. Immagina di stampare lo strato di inchiostro per il bianco e nero e poi sopra stampi lo strato a colori.