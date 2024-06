Tina Romero, figlia del leggendario George Romero, ha parlato con Fangoria a proposito del suo primo film che sarà, chiaramente, uno zombie movie intitolato Queens of the Dead.

Spiega Tina Romero di avvertire, chiaramente, un forte senso di responsabilità nel portare avanti quella che, a conti fatti, è una tradizione cinematografica inaugurata da suo padre George.

Gli zombi di mio padre riflettevano sempre ciò che stava accadendo nel mondo, sento molto la responsabilità di prendere il testimone e mantenere vivo lo zombi di Romero, onorandolo, rispettandolo, rendendogli omaggio, mentre, allo stesso tempo, cerco d’introdurre in questo ambito me stessa, la mia voce di regista e la mia prospettiva. Che è diversa dalla sua.

Poi circa Queens of the Dead aggiunge:

La storia si svolge in una sola notte, all’inizio del risveglio dei morti. Ci troviamo presso una grande festa in un magazzino a Bushwick. Abbiamo un promoter di feste per cui tutto sta andando storto, il suo atto principale ha dato forfait, quindi deve chiedere aiuto a un amico, una drag queen in pensione, per resuscitare il suo personaggio e salvare la serata. Solo che si rivela essere una notte di molte resurrezioni. E il nostro gruppo eterogeneo di personaggi si ritrova rinchiuso in un nightclub di Bushwick, dovendo decidere fra “ce ne andiamo o barrichiamo il posto?”. E devono sopravvivere alla notte. Si tratta di un gruppo di non-combattenti che trova le abilità di sopravvivenza nel profondo di sé.