Il celebre studio, noto per aver prodotto apprezzatissimi film in stop motion quali Coraline e la porta magica, ParaNorman e Boxtrolls – Le scatole magiche, è pronto a realizzare il suo primo live action.

Deadline segnala che lo studio di Hillsboro, nello stato dell’Oregon, si è aggiudicato dopo una “strenue battaglia” i diritti di sfruttamento di Seventeen, il primo romanzo scritto da John Brownlow. L’annuncio è stato fatto dal CEO dello studio, nonché figlio del co-fondatore del colosso dell’abbigliamento sportivo Nike, Travis Knight che ha dichiarato:

L’autore del romanzo, il già citato John Brownlow, è autore della sceneggiatura del biopic sulla vita di Sylvia Plath interpretato da Gwyneth Paltrow e Daniel Craig e della serie limitata in quattro episodi Fleming, con Dominic Cooper nei panni del creatore di James Bond Ian Fleming

L’ultimo film di Laika arrivato al cinema è Mister Link. A questo link potete ammirare il trailer italiano, mentre, qua sotto, potete leggere la sinossi:

Mister Link è l’adorabile ed esilarante protagonista di questa avventurosa commedia molto vivace.

Sir Lionel Frost, è un avventuriero coraggioso, e al tempo stesso un uomo molto raffinato, che si considera il più grande investigatore del mondo in materia di creature mitologiche e mostri. Il problema è che nessun altro sembra pensarla così; decide quindi di mettersi alla prova con un viaggio nell’America del nord ovest, fino alle coste del Pacifico, per scoprire la creatura più leggendaria del mondo: quello che dovrebbe essere l’anello di congiunzione con le origini primitive dell’Uomo: Mister Link.

Mister Link è una bestia un po’ buffa, sorprendentemente intelligente e piena di sentimenti che Sir Lionel scoprirà. Probabilmente è l’ultimo della sua specie ed è irrimediabilmente solo e crede che Sir Lionel sia l’unico uomo in grado di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un’audace ricerca in tutto il mondo per cercare dei lontani parenti di Mister. Link nella favolosa valle di Shangri-La.

Insieme all’intraprendente Adelina Fortnight, che possiede l’unica mappa conosciuta che indica la destinazione segreta, l’improbabile trio si imbarca in una tumultuosa avventura. Durante il viaggio i nostri impavidi esploratori incontreranno più pericoli di quanti avrebbero immaginato, inseguiti da misteriosi malfattori che cercano di impedire loro di portare a termine la missione.

In tutto questo il fascino disarmante di Mister Link e il suo costante buon umore, sono le basi emotive e comiche di questo divertente film per famiglie.