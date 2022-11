La madre di Chris Evans commenta la nomina di suo figlio come “uomo più sexy del mondo”

Nelle scorse ore abbiamo appreso che Chris Evans è stato nominato Uomo più sexy del mondo da People Magazine.

E WHDH TV 7NEWS, canale della TV locale di Boston ha richiesto un commento sull’argomento a Lisa Evans, madre dell’attore che ha accolto la notizia con somma gioia. Ecco il suo commento:

La mia reazione è stata “Sì certo, era ora!”. Mi sono vantata quando ha imparato a utilizzare il vasino, mi sono vantata quando ha iniziato a camminare, ma questa è una cosa che tutti sapranno. Sono molto contenta. Si stupisce sempre del suo successo, rimane sempre sorpreso da quello che la gente pensa di lui.

Riguardo il titolo appena conquistato su People, Lisa ha commentato dicendo che probabilmente amici e parenti scherzeranno molto sulla cosa:

Gli daranno del filo da torcere, ma sarà divertente.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attore al fianco di The Rock in Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!