, iconica commedia diventata un cult con gli anni festeggia proprio nel 2021 il suo 20° anniversario.

E proprio per questa speciale occasione Reese Witherspoon e Selma Blair hanno voluto celebrare la pellicola pubblicando sui loro profili Instagram delle foto dal backstage del film.

Ricordiamo inoltre che Mindy Kaling e Dan Goor si stanno attualmente occupando di scrivere il terzo film sulle avventure di Elle Woods. Il secondo, Una bionda in carriera, è arrivato nelle sale 2003.

Mindy Kaling e Dan Goor si occuperanno di scrivere per la MGM la sceneggiatura del film, mentre Reese Witherspoon tornerà a vestire i panni di Elle Woods dopo La rivincita delle bionde (2001) e dopo Una bionda in carriera (2003) e figurerà come produttrice attraverso la sua casa di produzione Hello Sunshine con il produttore originale del franchise Marc Platt.

A scrivere la pellicola c’erano già Kristen Smith e Karen McCullah, sceneggiatrici del primo film, adattamento del romanzo di Amanda Brown, ma pare che la sceneggiatura di Kaling e Goor abbia preso una direzione completamente diversa.

La rivincita delle bionde, uscito nelle sale nel 2001, raccontava la storia di Elle Woods, una reginetta di un’associazione studentesca che veniva piantata dal suo fidanzato e decideva così di iscriversi a Legge all’università cercando di dimostrare di non essere definita solamente dalla sua apparenza. Il sequel, uscito nel 2003, la vedeva unirsi allo staff di un membro del Congresso a Washington con l’obiettivo di far passare una legge sulla vivisezione. Il primo film, costato 18 milioni di dollari, incassò 141 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo, costato 45 milioni, ne incassò 124.

