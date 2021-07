La iwot productions e la Radaar Pictures hanno ingaggiato(Thor, X-Men: L’inizio) per la stesura della sceneggiatura del primo film di una trilogia tratta da, la saga bestseller firmata da Robert Jordan.

Il primo film sarà ambientato molti millenni prima rispetto ai fatti raccontati nei libri, in un periodo noto come l’Epoca Leggendaria. La storia sarà complementare con quanto raccontato nella serie tv prodotta dalla Sony Pictures Television e dagli Amazon Studios in arrivo a fine anno.

I film saranno prodotti da Rick Selvage e da Larry Mondragon della iwot productions, e da Ted Field e Justin Smith della Radar Pictures. Selvage, Mondragon e Field sono produttori esecutivi della serie televisiva in arrivo su Prime a fine anno in 200 paesi.

Il progetto è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Fonte: Deadline