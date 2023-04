Entertainment Weekly ha dedicato la nuova copertina a La Sirenetta, il nuovo film Disney in arrivo a maggio, raccontando alcune curiosità sulla pellicola.

Il ruolo del principe Eric era stato inizialmente offerto a Harry Styles, ma alla finte il cantante e attore ha preferito rinunciare, come raccontato dal regista Ron Marshall:

Lo abbiamo incontrato, è stato adorabile, che ragazzo splendido. Alla fine, però, ha deciso di prendere un’altra strada e girare altri tipi di film, che si sono rivelati più cupi.

Ha poi spiegato che Styles non voleva restare ancorato all’immagine di cantante: “Ecco perché voleva qualcosa che non fosse un musical, per fare qualcosa di nuovo. È stato divertente pensare a quella possibilità, ma credo sempre che le cose accadano per un motivo. Sono così felice di avere due nuovi giovani volti nel film“.

Ecco anche delle nuove immagini:

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

